Состоялся второй CEO Lunch Tbilisi

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Caspian European Club, Caspian American Club и грузинская компания Caspian Energy Georgia провели (27 октября) в Грузии второй CEO Lunch Tbilisi.

Как сообщает Report, в качестве почетных гостей на CEO Lunch Tbilisi приняли участие первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили, заместитель министра финансов Грузии Лаша Хутсишвили, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, глава департамента макроэкономического анализа и планирования фискальной политики министерства финансов Грузии Екатерина Микабадзе, глава Марнеульского мунипалицета Теймур Абазов и генеральный директор SOCAR Energy Georgia, глава представительства SOCAR в Грузии Махир Мамедов.

Выступивший на форуме первый заместитель министра финансов Грузии Гиоргий Табуашвили и другие представители министерства финансов провели презентации и рассказали гостям о последних экономических тенденциях в экономике Грузии, а также о реализуемых проектах быстрого экономического развития, состоящего из 4 пунктов. Также всем участникам CEO Lunch Tbilisi была представлена информация о налоговых преимуществах и дополнительных возможностях для компаний, осуществляющих свою деятельность в Грузии.

Поприветствовав всех гостей, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов подчеркнул, что организация мероприятий такого рода служит толчком к еще большему развитию двусторонних торговых и экономических отношений между двумя странами, будет способствовать привлечению инвестиций и налаживанию бизнес-контактов между компаниями Азербайджана и Грузии: "Примером тому служит ряд ключевых проектов, в которых, задействованы Азербайджан и Грузия - действующий нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и TANAP. Примечательно то, что 30 октября состоится церемония открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая является частью масштабного проекта по соединению железных дорог южного Кавказа с Европой через Турцию".

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев поблагодарил правительство Грузии и посла Азербайджана Дурсуна Гасанова за активную поддержку возобновления деятельности Caspian Energy Georgia. Он отметил, что мероприятия такого рода будут проводиться на регулярной основе.

Тельман Алиев напомнил, что 29 сентября состоялся первый CEO Lunch Tbilisi с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, первого вице-премьер-министра Грузии, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили, министра экономики и устойчивого развития Грузии Гиоргия Гахарии, губернатора региона Квемо-Картли Григола Немсадзе и посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова.

Также, по словам Тельмана Алиева, в марте 2018 года при поддержке правительств Грузии и Азербайджана, а также при организационной поддержке Caspian European Club, Caspian American Club и грузинской компании Caspian Energy Georgia состоится 5-й Международный Caspian Energy Forum, на открытии которого планируется участие премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили и всех членов правительства Грузии, представляющих экономический и энергетический блок.