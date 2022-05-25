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Состоялся вебинар для азербайджанских и вьетнамских производителей текстиля

Состоялся вебинар для азербайджанских и вьетнамских производителей текстиля Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Министерства экономики Азербайджана (AZPROMO) и Вьетнамской ассоциацией текстиля и одежды (VITAS) при поддержке посольства Азербайджана во Вьетнаме и Ассоциации производителей и экспортеров текстиля Азе
Бизнес
25 мая 2022 г. 17:09
Состоялся вебинар для азербайджанских и вьетнамских производителей текстиля

Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Министерства экономики Азербайджана (AZPROMO) и Вьетнамской ассоциацией текстиля и одежды (VITAS) при поддержке посольства Азербайджана во Вьетнаме и Ассоциации производителей и экспортеров текстиля Азербайджана проведен вебинар на тему сотрудничества между производителями текстиля.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

В двухдневном мероприятии приняли участие посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов, начальник отдела Министерства промышленности и торговли Вьетнама Та Хоанг Линь, председатель VITAS Ву Дук Гианг, советник AZPROMO Зограб Гадиров, председатель правления производителей и экспортеров текстиля Азербайджана Мехрибан Ахундова и около 50 предпринимателей из обеих стран.

На вебинаре обсуждались вопросы сотрудничества между деловыми кругами двух стран в области текстиля, обмен опытом, экспортные возможности, презентации представителей компаний и ответы на вопросы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Vyetnam iş adamları arasında onlayn görüş olub

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