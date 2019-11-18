​Состоялся трансфер из PASHA Holding в "Сумгайытский технопарк"

Назначен председатель Наблюдательного совета ООО "Сумгайытский технологический парк".

Как сообщает Report, им стал Агиль Гурбанов.

Ранее он работал в PASHA Investments, который входит в структуру PASHA Holding. Кроме того, сотрудник холдинга Фуад Наджафли и сотрудница PASHA Bank Ширин Алиева назначены членами совета.

Помимо этого, Рауф Атакишиев стал финансовым администратором СТП, а Сеймур Гаджиев - администратором по закупкам.

Азер Садыгов назначен председателем аудиторского комитета СТП, а Раксана Эфендиева - руководителем отдела внутреннего аудита.

В ближайшее время компания перейдет в управление PASHA Holding и превратится в холдинг.

СТП основан в 2012 году. Его уставный капитал составляет 225,87 млн манатов. Компания является резидентом Сумгаитского химико-промышленного парка, который принадлежит Министерству экономики Азербайджана.