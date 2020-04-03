​Состоялся онлайн CEO Forum с участием генерального директора Азеригаз

Очередным гостем ONLINE CEO FORUM, который ежедневно в режиме прямой трансляции на своих ресурсах и в соцсетях организовывает Caspian European Club, стал генеральный директор ПО AZERIGAZ Руслан Алиев.

Об этом сообщил председатель и главный исполнительный директор группы Caspian European Club и Caspian Energy Тельман Алиев.

Руслан Алиев поблагодарил Caspian European Club. за то, что в этот тяжелый период, когда весь мир борется с последствиями пандемии коронавируса COVID-19, руководство Клуба как и прежде активно поддерживает диалог бизнес-власть. Тельман Алиев в свою очередь поблагодарил за активное и сотрудничество в рамках рабочей группы между ПО AZERIGAZ и Caspian European Club и за личную открытую позицию Руслана Алиева, которую он выражает в рамках сотрудничества.

"Благодарю вас за онлайн-конференцию. Создание подобных связей в нынешнем режиме карантина играет важную роль в поддержании деловой среды. В условиях совместной борьбы с коронавирусом Производственное Объединение "Азеригаз" стоит в одном ряду с постоянно работающими организациями. 20% сотрудников Объединения были отправлены во внеочередной отпуск с сохранением заработной платы. Мы стараемся охватить большое количество работы при немногочисленном штате работников. Мы призываем людей не выходить на улицу. А мы, в свою очередь, должны трудиться для того, чтобы население спокойно находилось в своих домах. Одним словом, мы стараемся для того, чтобы коммунальные вопросы нашли свое своевременное решение", - сказал Руслан Алиев.

ONLINE CEO FORUM – новый формат для международного бизнес-нетворкинга, созданный Caspian European Club, в рамках которого топ-менеджерам государственных и частных компаний и организаций проводят короткие презентации и рассказывают о своей деятельности, а также делятся проблемами с которыми они столкнулись в период пандемии коронавируса COVID-19.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и в Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше, Латвии и Чехии.