Состоялся итало-азербайджанский круглый стол

В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Италию, являющуюся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, состоялся итало-азербайджанский круглый стол.

В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Италию, являющуюся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, состоялся итало-азербайджанский круглый стол.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"Мы провели продуктивные обсуждения с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и коллегами об укреплении бизнес-связей, коснулись вопросов расширения сотрудничества в секторах промышленности, возобновляемой энергетики, инфраструктуры, транспорта, текстильной, химической, фармацевтической и др. приоритетных отраслях", - написал министр.