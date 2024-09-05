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Состоялся итало-азербайджанский круглый стол

Состоялся итало-азербайджанский круглый стол В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Италию, являющуюся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, состоялся итало-азербайджанский круглый стол.
Бизнес
5 сентября 2024 г. 15:18
Состоялся итало-азербайджанский круглый стол

В рамках рабочего визита президента Ильхама Алиева в Италию, являющуюся одним из основных торговых партнеров Азербайджана, состоялся итало-азербайджанский круглый стол.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на странице в социальной сети "X".

"Мы провели продуктивные обсуждения с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Адольфо Урсо и коллегами об укреплении бизнес-связей, коснулись вопросов расширения сотрудничества в секторах промышленности, возобновляемой энергетики, инфраструктуры, транспорта, текстильной, химической, фармацевтической и др. приоритетных отраслях", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİtaliya-Azərbaycan dəyirmi masası keçirilib

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