Состоялось заседание Наблюдательного совета KOBİA

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Как сообщили Report в министерстве, на заседании, проведенном под председательством председателя Наблюдательного совета, министра экономики Микаила Джаббарова, была предоставлена информация об итогах деятельности KOBİA в 2022 году и в первом полугодии 2023 года. Обсуждены приоритетные направления развития на 2024 год, меры, направленные на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса и другие вопросы повестки дня.

Председатель правления KOBİA Орхан Мамедов выступил с презентацией о деятельности агентства за соответствующий период, проинформировал о проделанной работе по развитию МСБ, повышению их знаний и навыков, расширению доступа к финансовым ресурсам и рынкам сбыта, защите интересов МСБ. По его словам, за отчетный период 22 центрами развития МСБ проведено более 1000 тренингов для почти 12 000 субъектов МСБ и лиц, желающих начать свой бизнес, оказаны консультационные услуги более 2200 субъектам МСБ, подготовлено более 500 бизнес-планов. С выдачей 51 свидетельства «Стартап», предусматривающего налоговые льготы на инновационную деятельность для микро- и малых предпринимателей, количество субъектов МСБ, получивших данный документ, достигло 105. На проекты 40 малых и средних предприятий в сферах образования, науки, исследований и поддержки выделено грантов на сумму 747 тысяч манатов. По просьбе предпринимателей и инициативе KOBİA проведено 18 исследований внутреннего рынка. Оказана поддержка участия 1133 субъектов малого и среднего бизнеса в 23 выставках. За отчетный период 25 субъектов МСБ воспользовались механизмом поддержки выхода к торговым сетям. С началом деятельности 20 офисов «Друг МСБ», которые оказывают поддержку и услуги МСБ на местах, количество офисов достигло 45. В 2023 году с вводом в эксплуатацию еще одного «Бакинского дома МСБ», количество домов МСБ, предоставляющих услуги предпринимателям в едином пространстве государственными и частными учреждениями, увеличилось до трех. Из года в год наблюдается положительная динамика роста числа предпринимателей, пользующихся услугами домов МСБ. В 2022 году дома МСБ оказали предпринимателям более 73 тысяч услуг, в первой половине 2023 года – более 197 тысяч. За отчетный период проведено 14 опросов с участием свыше 3300 субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках кластерного механизма МСБ, реализация которого начата с этого года, поступили заявки от 6 субъектов МСБ, и в этом направлении проводится соответствующая работа.

На заседании были заслушаны мнения членов Наблюдательного совета, проведены обсуждения и приняты соответствующие решения по указанным направлениям и другим вопросам.

В рамках заседания министр экономики Микаил Джаббаров и члены Наблюдательного совета ознакомились с деятельностью «Бакинского дома МСБ» и встретились с коллективом KOBİA.