Состоялось заседание Наблюдательного совета Агентства развития экономических зон

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития экономических зон (İZİA) при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

На заседании председатель правления Агентства развития экономических зон Эльшад Нуриев проинформировал о проделанной работе и достигнутых результатах в промышленных зонах и агропарках в 2023 году. Был заслушан отчет внутреннего аудита учреждения, рассмотрен бюджетный прогноз на следующий год.

На заседании были обсуждены приоритетные направления развития на 2024 год, а также рассматриваемые проекты.