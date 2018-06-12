Состоялось заседание комитета по образованию Caspian European Club

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ В Баку состоялось закрытое заседание комитета по образованию, входящего в состав Caspian European Club.

Как сообщает Report, в ходе заседания под председательством главы комитета по образованию Сабины Алиевой, члены правления Caspian European Club, а также руководители и представители компаний-членов Клуба обсудили существующие проблемы в образовательном секторе, которые негативно влияют на отбор сотрудников.

На заседании было предложено создание универсальной подготовительной системы для детей дошкольного возраста, создание электронной системы приема детей в государственные детские садики, ликвидация деления классов в школах на "A", "B", "C", проведение исследования среди предпринимателей с целью адаптации специалистов к бизнес-требованиям путем создания специализированных групп в средних школах, создание другой системы тестирования для поступления в среднюю школу, а также внедрение ваучерной системы для обучения в высших учебных заведениях.

Данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего они будут направлены в соответствующие государственные структуры.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления президенту Азербайджана, председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при участии Caspian Energy International Media Group. С момента создания Caspian European Club способствует привлечению доходов от нефтяной отрасли на развитие ненефтяного сектора. Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций, работает в 70 странах мира, ведет активную работу в направлении поддержки диалога между государственными структурами и частным сектором.

В течение двух лет Caspian European Club будет управлять Caspian American Club (создан 24 декабря 2016 года) и Caspian Asian Club (создан 26 января 2018 года).