Состоялось заседание FMCG комитета Caspian European Club

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В ходе заседания под председательством главы FMCG комитета, директора по поддержке бизнеса Veyseloglu Group Ильгара Нури руководители и представители компаний сектора FMCG обсудили проблемы, с которыми сталкиваются компании, а также пути их решения.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев отметил, что данные предложения будут изучены юридическим комитетом Caspian European Club, после чего, они будут направлены в соответствующие государственные структуры.

По итогам обсуждения в рамках рабочих групп с государственными структурами, будет подготовлен специальный отчет и пакет предложений для предоставления президенту Азербайджана, председателю Caspian European Club Ильхаму Алиеву.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.