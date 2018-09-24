Баку, 24 сентября. REPORT/ В Баку состоялось заседание Азербайджано-Российского делового совета.

Как сообщили Report в министерстве экономики, в заседании приняли участие представители соответствующих государственных структур, около 70 бизнесменов и представителей компаний в сфере продовольствия, сельского хозяйства, промышленности, строительства и финансов.

Председатель Азербайджано-Российского делового совета Самед Гурбанов отметил, что азербайджано-российские связи успешно развиваются в различных сферах, в том числе экономики, и Россия является одним из основных торговых партнеров нашего государства.

Самед Гурбанов отметил, что основной целью Азербайджано-Российского делового совета, созданного в 2016 году, является расширение экономического сотрудничества, увеличение инвестиций, углубление связей между предпринимателями. С этой целью Совет тесно сотрудничает с аналогичной организацией – Российско-Азербайджанским деловым советом, регулярно проводятся совместные заседания с участием предпринимателей двух стран. Наряду с этим, будут продолжены меры по применению новых механизмов для расширения торгово-экономического сотрудничества между нашими странами.

Затем состоялась презентация официальной интернет-страницы и лого Азербайджано-Российского делового совета.

Были заслушаны выступления предпринимателей, даны ответы на вопросы относительно деятельности совета.