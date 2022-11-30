О нас

Состоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном

Состоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном В Баку состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах.
Бизнес
30 ноября 2022 г. 13:27
Состоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном

В Баку состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В заседании принимала участие делегация во главе с сопредседателем комиссии, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Атдаевым.

На заседании сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения двух стран развиваются. Он отметил, что за январь-октябрь текущего года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос более чем в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече обсуждались вопросы развития партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

По итогам заседания был подписан протокол. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, а также продовольственной безопасности, градостроительства и архитектуры.

Также состоялась отдельная встреча официальных лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkmənistan Hökumətlərarası Komissiyasının VI iclası keçirilib

Другие новости из категории

Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном
Китай назвал преимущества присоединения к Соглашению о свободной торговле с Азербайджаном
30 ноября 2022 г. 13:58
ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета
ГТК: Будут созданы условия для погашения предпринимателями таможенной задолженности с авансового счета
30 ноября 2022 г. 13:43
Заявки на портале Azexport сократились
Заявки на портале Azexport сократились
30 ноября 2022 г. 13:37
Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай
Советник посольства: Имеется большой потенциал для экспорта из Азербайджана в Китай
30 ноября 2022 г. 13:02
Азербайджанская компания-подрядчик увеличивает уставный капитал в 7 раз
Азербайджанская компания-подрядчик увеличивает уставный капитал в 7 раз
30 ноября 2022 г. 12:51
В Азербайджане расширят перечень импортируемых товаров, к которым применяются льготы
В Азербайджане расширят перечень импортируемых товаров, к которым применяются льготы
30 ноября 2022 г. 12:47
Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг
Гостаможня Азербайджана расширит перечень электронных услуг
30 ноября 2022 г. 12:42
AZPROMO: 60% ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на промпродукцию
AZPROMO: 60% ненефтяного экспорта Азербайджана приходится на промпродукцию
30 ноября 2022 г. 12:00
Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности
Азербайджан лидирует среди стран СНГ в глобальном рейтинге по защите прав собственности
30 ноября 2022 г. 11:53
KOBIA: Большая часть нефтяных доходов используется для развития ненефтяного сектора
KOBIA: Большая часть нефтяных доходов используется для развития ненефтяного сектора
30 ноября 2022 г. 11:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi