Состоялось VI заседание межправкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном

В Баку состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах.

В Баку состоялось VI заседание Совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном в экономической и гуманитарной сферах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В заседании принимала участие делегация во главе с сопредседателем комиссии, заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Батыром Атдаевым.

На заседании сопредседатель комиссии с азербайджанской стороны, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что отношения двух стран развиваются. Он отметил, что за январь-октябрь текущего года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном вырос более чем в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На встрече обсуждались вопросы развития партнерства в сферах торговли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

По итогам заседания был подписан протокол. Документ предусматривает укрепление сотрудничества в экономической, торговой, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах, а также продовольственной безопасности, градостроительства и архитектуры.

Также состоялась отдельная встреча официальных лиц.