Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялось третье заседание членов правления Caspian European Club под председательством первого заместителя председателя и главного исполнительного директора Caspian European Club Тельмана Алиева.

Как сообщает Report, в ходе заседания была обсуждена стратегия клуба, а также новые проекты и задачи, которые необходимо реализовать до конца 2018-го года.

По словам Т.Алиева, заседания с участием членов правления и глав рабочих комитетов Caspian European Club проводятся ежемесячно: "Каждое заседание традиционно проводится в одном из офисов членов правления. Данное заседание состоялось в офисе Ziraat Bank Azerbaijan, главой которого является Авни Демирчи, одновременно возглавляющий Banking & Finance Committee, входящий в состав Caspian European Club".

Каждый член правления представил отчет и рассказал о текущей деятельности и о дальнейших планах возглавляемых ими рабочих комитетов. Кроме того, в ходе заседания также был утвержден план мероприятий до конца года. Была обсуждена подготовка к V Международному Caspian Energy Forum Tbilisi – 2018, который состоится 18 апреля, к VI Caspian Energy Forum Nakhchivan – 2018, который состоится в июне, а также к Caspian Energy Forum Baku – 2018, который запланирован на сентябрь и Caspian Energy Forum Prague – 2018, запланированный на декабрь этого года.

Caspian European Club был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе. Председателем Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Asian Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.