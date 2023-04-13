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Состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

Состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия В рамках визита в Саудовскую Аравию представителей институтов поддержки бизнеса Азербайджана, предпринимателей, работающих в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства, инвестиций, транспорта и других отраслях, в Эр-Рияде состоялось
Бизнес
13 апреля 2023 г. 10:39
Состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

В рамках визита в Саудовскую Аравию представителей институтов поддержки бизнеса Азербайджана, предпринимателей, работающих в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства, инвестиций, транспорта и других отраслях, в Эр-Рияде состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, целью визита, организованного Агентством при поддержке посольства Азербайджана в Саудовской Аравии, является расширение связей между субъектами МСП и структурами, оказывающими поддержку предпринимателям двух стран, рассмотрение возможностей реализации совместных инвестиционных проектов с участием МСП, обмен опытом.

В рамках мероприятия KOBİA и AZPROMO провели презентации деловых и инвестиционных возможностей нашей страны, экспортного потенциала, услуг, предоставляемых местным и зарубежным предпринимателям.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanı-Azərbaycan Birgə İşgüzar Şurasının ilk iclası keçirilib

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