Состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

В рамках визита в Саудовскую Аравию представителей институтов поддержки бизнеса Азербайджана, предпринимателей, работающих в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства, инвестиций, транспорта и других отраслях, в Эр-Рияде состоялось

В рамках визита в Саудовскую Аравию представителей институтов поддержки бизнеса Азербайджана, предпринимателей, работающих в сфере туризма, сельского хозяйства, промышленности, строительства, инвестиций, транспорта и других отраслях, в Эр-Рияде состоялось первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, целью визита, организованного Агентством при поддержке посольства Азербайджана в Саудовской Аравии, является расширение связей между субъектами МСП и структурами, оказывающими поддержку предпринимателям двух стран, рассмотрение возможностей реализации совместных инвестиционных проектов с участием МСП, обмен опытом.

В рамках мероприятия KOBİA и AZPROMO провели презентации деловых и инвестиционных возможностей нашей страны, экспортного потенциала, услуг, предоставляемых местным и зарубежным предпринимателям.