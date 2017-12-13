Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Баку состоялось первое заседание нового состава членов правления Caspian European Club.

Как сообщает Report, на заседании первый заместитель председателя Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев представил нового главного исполнительного директора Caspian European Club Мустафу Аббасбейли.

Председательствующий на заседании Мустафа Аббасбейли в свою очередь поздравил с избранием новых членов правления Caspian European Club и пожелал им дальнейших успехов в клубе.

Выборы членов правления проходили 15 ноября в ходе специальной сессии Caspian Energy Forum, посвященной здравоохранению (Caspian Energy Medical Forum). Право голосовать имели только члены Caspian European Club. Каждый кандидат, набравший свыше 50 голосов, получал возможность войти в состав членов правления Caspian European Club.

Во время заседания, Мустафа Аббасбейли рассказал о приоритетах, новых проектах и задачах, которые необходимо реализовать до конца 2018 года. Были представлены обновленные условия вступления в Caspian European Club, переименованы отраслевые клубы в комитеты и назначены новые руководители комитетов, также был утвержден устав Правления клуба. "Дважды в месяц под председательством глав рабочих комитетов будут проводиться заседания Клуба в формате круглых столов. В рамках этих встреч члены правления расскажут о проблемах и возможных путях их решения, с которыми сталкиваются компании данных отраслей", - сообщил главный исполнительный директор Caspian European Club.

"15 декабря этого года состоится первый aзербайджано-грузинский бизнес-форум с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Дурсуном Гасановым. Также 20 декабря состоится 9-ый CEO Lunch Baku с чрезвычайным и полномочным послом США в Азербайджане Робертом Секутой", - добавил Мустафа Аббасбейли.

Рабочие комитеты, входящие в состав Caspian European Club: Investment & Construction Committee - Айдын Рахманов, Energy & Industry Committee - Нариман Маммадов, Transport Committee - Рашад Аббасов, Tourism Committee - Эльшан Рагимов, ICT Committee - Джабир Джумшудов, Agroindustry Committee - Ильгар Нури, Banking & Finance Committee - Авни Демирчи, Insurance Committee - Анар Байрамов, Medical Committee - Вюгар Эйвазов, Education Committee - Сабина Алиева, Legal Committee - Самир Гаджиев, SME (Small & Medium Entrepreneurs) Committee - Эльгар Багиров.