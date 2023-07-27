Состоялось первое заседание Азербайджано-кыргызского фонда развития

В городе Чолпон-Ата Кыргызстана состоялось первое заседание Азербайджано-кыргызского фонда развития.

В городе Чолпон-Ата Кыргызстана состоялось первое заседание Азербайджано-кыргызского фонда развития.

Об этом Report сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

Председатель совета Азербайджано-кыргызского фонда развития, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, выступая на заседании, напомнил, что "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Кыргызской Республики о создании Азербайджано-кыргызского фонда развития" было подписано в ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан, состоявшегося в октябре прошлого года, внутригосударственные процедуры по вступлению этого соглашения в силу уже завершены.

Фонд создан для поддержания экономического сотрудничества, модернизации экономики и эффективного использования возможностей. Инвестиции фонда будут направлены на проекты зарегистрированных в Кыргызстане субъектов предпринимательства. К рассмотрению будут приняты приоритетные проекты в сферах агропромышленного комплекса, энергетики, садоводства, текстильной промышленности, туризма и других направлений. Фонд, поддерживая совместную деятельность бизнес-структур, внесет вклад в развитие и расширение связей между странами.

В ходе мероприятия обсуждены финансовые инструменты фонда. Было отмечено, что в числе таких инструментов будут кредиты, гранты, инвестиции, приобретение долей и другие. Также будет определена их пропорциональность. Стороны обсудили подготовку дорожной карты, очерчивающей рамки организации деятельности фонда, а также процедуры финансирования и предоставления кредитов, определения критериев по проектам и другие вопросы.

Штаб-квартира Азербайджано-кыргызского фонда развития будет расположена в Бишкеке. Его уставной капитал составляет 25 миллионов долларов США.