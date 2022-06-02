Состоялось очередное заседание Азербайджано-белорусской межправкомиссии

В формате видеоконференции состоялось 12-е заседание Азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В формате видеоконференции состоялось 12-е заседание Азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Беларуси в Азербайджане.

Заседание состоялось с участием заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко и первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эюбова.

Стороны обсудили сотрудничество в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, транспортной и других сферах.