Состоялось очередное заседание Азербайджано-белорусской межправкомиссии

В формате видеоконференции состоялось 12-е заседание Азербайджано-белорусской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщает Report, информацию об этом распространило посольство Беларуси в Азербайджане.
Заседание состоялось с участием заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко и первого заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуба Эюбова.
Стороны обсудили сотрудничество в промышленной, сельскохозяйственной, строительной, транспортной и других сферах.