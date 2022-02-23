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Состоялось 5-е заседание межправительственной азербайджано-таджикской комиссии

Состоялось 5-е заседание межправительственной азербайджано-таджикской комиссии Сегодня в Душанбе состоялось 5-е заседание Межправительственной азербайджано-таджикской комиссии.
Бизнес
23 февраля 2022 г. 16:12
Состоялось 5-е заседание межправительственной азербайджано-таджикской комиссии

Сегодня в Душанбе состоялось 5-е заседание Межправительственной азербайджано-таджикской комиссии.

Как сообщает Report, заседание состоялось при участии сопредседателя комиссии, министра сельского хозяйства Азербайджана Инама Керимова.

Официальные лица двух стран обсудили вопросы сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, торговле, транспорте, образовании, туризме, культуре и других сферах.

В ходе обсуждений было отмечено, что наблюдаются темпы роста политических и экономических связей между двумя странами. Растет торговый оборот между Азербайджаном и Таджикистаном. Установление тесных связей между бизнесменами двух стран, проведение совместных бизнес-форумов, участие в различных международных выставках, организуемых в обеих странах, позволит еще больше диверсифицировать торговые связи, увеличить объем торгового оборота.

На заседании был широко обсужден визит таджикских бизнесменов в Азербайджан для ознакомления с возможностями международных транспортных коридоров Север-Юг, Восток-Запад, Алятской свободной экономической зоны.

После завершения обсуждений был подписан протокол заседания. Согласно протоколу, следующее заседание комиссии пройдет в Баку. Дата встречи будет согласована по дипломатическим каналам.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Tacikistan hökümətlərarası komissiyasının 5-ci iclası keçirilib

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