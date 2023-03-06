​​​​​​​Состоялось 5-е заседание азербайджано-чешской совместной комиссии

В Праге состоялось 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии.

В Праге состоялось 5-е заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

Согласно информации, для участия в заседании в Чехию отправилась делегация во главе с заместителем министра экономики, сопредседателем Совместной комиссии Сахибом Мамедовым.

Перед началом заседания С.Мамедов встретился с заместителем министра промышленности и торговли Чешской Республики Петром Треснаком.

На заседании было отмечено, что Совместная комиссия является удобной платформой для расширения взаимных экономических связей в различных направлениях, чешские компании были приглашены к участию в реализации проектов на освобожденных территориях Азербайджана, а также в Агдамском промышленном парке и промпарке "Экономическая зона Аразская долина", а также к сотрудничеству с Бакинским международным морским торговым портом и Алятской свободной экономической зоной.