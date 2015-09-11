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    ​Состоялась встреча таможенников Азербайджана и России

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В административном здании таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) на азербайджано-российской государственной границе состоялась встреча представителей Рабочей группы таможенных служб обеих стран.

    Об этом сообщили Report в ГТК.

    На встрече Россию представляла делегация во главе с начальником Дагестанского таможенного управления Северо-кавказского таможенного управления Русланом Яхьяевым, с азербайджанской стороны принимала участие делегация во главе с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы совместного устранения проблем, возникающих при пропуске товаров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты, продолжения и усиления взаимного обмена информацией, проведения всех необходимых мероприятий в целях экономии времени при перевозке сельскохозяйственной продукции, перспективы совместного сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.

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