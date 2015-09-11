​Состоялась встреча таможенников Азербайджана и России

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В административном здании таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) на азербайджано-российской государственной границе состоялась встреча представителей Рабочей группы таможенных служб обеих стран.

Об этом сообщили Report в ГТК.

На встрече Россию представляла делегация во главе с начальником Дагестанского таможенного управления Северо-кавказского таможенного управления Русланом Яхьяевым, с азербайджанской стороны принимала участие делегация во главе с начальником Хачмазского таможенного управления Азером Мамедовым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместного устранения проблем, возникающих при пропуске товаров и транспортных средств через таможенно-пропускные пункты, продолжения и усиления взаимного обмена информацией, проведения всех необходимых мероприятий в целях экономии времени при перевозке сельскохозяйственной продукции, перспективы совместного сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.