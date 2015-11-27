Прошла встреча представителей таможенной службы Азербайджана и России

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В административном здании таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) состоялась очередная встреча представителей таможенной службы Азербайджана и России.

Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

Целью встречи явилось урегулирование проблем, возникающих на таможенно-пропускных пунктах, повышение эффективности их деятельности и усовершенствование обмена информацией.

На встрече Россию представляла делегация во главе с начальником поста Яраг-Газмалар Дагестанского таможенного управления Российской Федерации, азербайджанскую сторону - делегация во главе с заместителем начальника Хачмазского таможенного управления ГТК Залом Заловым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг совместного устранения проблем, возникающих на границе при перевозке грузов и пересечении транспортных средств, усовершенствования обмена информацией, принятия всех необходимых мер для сокращения времени перевозки сельхозпродукции, перспектив совместного сотрудничества и других интересующих стороны вопросов.

Представители таможенных служб Азербайджана и России также обсудили вопрос увеличения товарооборота между странами в сфере сельского хозяйства и пути устранения проблем, возникающих при доставке азербайджанской сельхозпродукции до пунктов назначения.