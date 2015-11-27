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    Прошла встреча представителей таможенной службы Азербайджана и России

    Стороны обсудили пути устранения проблем, возникающих при доставке азербайджанской сельхозпродукции до пунктов назначения

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ В административном здании таможенно-пропускного пункта "Самур" Хачмазского таможенного управления Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) состоялась очередная встреча представителей таможенной службы Азербайджана и России. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе ГТК.

    Целью встречи явилось урегулирование проблем, возникающих на таможенно-пропускных пунктах, повышение эффективности их деятельности и усовершенствование обмена информацией.

    На встрече Россию представляла делегация во главе с начальником поста Яраг-Газмалар Дагестанского таможенного управления Российской Федерации, азербайджанскую сторону - делегация во главе с заместителем начальника Хачмазского таможенного управления ГТК Залом Заловым.

    В ходе встречи состоялся обмен мнениями вокруг совместного устранения проблем, возникающих на границе при перевозке грузов и пересечении транспортных средств, усовершенствования обмена информацией, принятия всех необходимых мер для сокращения времени перевозки сельхозпродукции, перспектив совместного сотрудничества и других интересующих стороны вопросов.

    Представители таможенных служб Азербайджана и России также обсудили вопрос увеличения товарооборота между странами в сфере сельского хозяйства и пути устранения проблем, возникающих при доставке азербайджанской сельхозпродукции до пунктов назначения. 

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