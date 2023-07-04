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Состоялась встреча председателя KOBİA с уполномоченным по малому бизнесу Великобритании

Состоялась встреча председателя KOBİA с уполномоченным по малому бизнесу Великобритании Председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики Орхан Мамедов обсудил с уполномоченным по малому бизнесу Великобритании Лиз Баркли проблемы, с которыми сталкиваются МСП, о путях их решения, а также о на
Бизнес
4 июля 2023 г. 18:16
Состоялась встреча председателя KOBİA с уполномоченным по малому бизнесу Великобритании

Председатель Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Министерства экономики Орхан Мамедов обсудил с уполномоченным по малому бизнесу Великобритании Лиз Баркли проблемы, с которыми сталкиваются МСП, о путях их решения, а также о направлениях поддержки МСП.

Report сообщает об этом со ссылкой на KOBİA.

Согласно информации, встреча между сторонами состоялась в Лондоне. На встрече была представлена информация о деятельности агентства, в том числе о поддержке в сфере защиты интересов предпринимателей и мерах, предпринимаемых в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA-nın sədri Böyük Britaniyanın Kiçik Biznes üzrə Müvəkkili ilə fikir mübadiləsi aparıb

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