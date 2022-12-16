Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана

В городе Туркменбаши при совместной организации Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Союза палат и бирж Турции и Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась бизнес-встреча между деловыми кругами трех стран.

В городе Туркменбаши при совместной организации Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Союза палат и бирж Турции и Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась бизнес-встреча между деловыми кругами трех стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

На встрече была представлена информация о деловых возможностях трех стран, проведена презентация проектов, которые будут реализованы.

В рамках мероприятия подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hellmann Logistics и туркменской ассоциацией Turkmen Logistics.