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Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана

Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана В городе Туркменбаши при совместной организации Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Союза палат и бирж Турции и Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась бизнес-встреча между деловыми кругами трех стран.
Бизнес
16 декабря 2022 г. 16:10
Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана

В городе Туркменбаши при совместной организации Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Союза палат и бирж Турции и Торгово-промышленной палаты Туркменистана состоялась бизнес-встреча между деловыми кругами трех стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZPROMO.

На встрече была представлена информация о деловых возможностях трех стран, проведена презентация проектов, которые будут реализованы.

В рамках мероприятия подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанской компанией Hellmann Logistics и туркменской ассоциацией Turkmen Logistics.

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Версия на английском языке Business circles of Azerbaijan, Turkiye, Turkmenistan meet in Turkmenbashi
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistanın biznes dairələri arasında görüş olub

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