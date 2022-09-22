Учреждена швейцарско-азербайджанская торгово-промышленная палата

10:15 В Женеве состоялась учредительная конференция швейцарско-азербайджанской торгово-промышленной палаты (SACCI).

В Женеве на прошедшей здесь конференции учреждена швейцарско-азербайджанская торгово-промышленная палата (SACCI).

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики Азербайджана.

Конференция прошла при поддержке KOBIA и посольства Азербайджана в Швейцарии. В ней приняли участие представители компаний-членов палаты, а также государственных структур обеих стран.

Была утверждена структура палаты, избраны правление и обсужден предстоящий план работ, затем организованы двусторонние встречи между азербайджанскими и швейцарскими компаниями-членами SACCI.