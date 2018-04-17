Состоялась презентация журнала Caspian Energy, посвященного Нахчывану

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Caspian Energy International Media Group и Caspian European Club совместно с постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку провели презентацию специального выпуска журнала Caspian Energy Nakhchivan, посвященного результатам ежегодного инвестиционного рейтинга экономических регионов Азербайджана, лидером которого объявлена Нахчыванская АР.

Как сообщает Report, на презентации приняли участие руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, главы дипломатических миссий в Азербайджане, а также члены правления и компании-члены Caspian European Club.

Первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев напомнил, что в данном рейтинге регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.

Тельман Алиев добавил, что "на протяжении нескольких лет мы готовили данный рейтинг для председателя Caspian European Club, президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с прошлого года мы публикуем инвестиционный рейтинг в итоговом выпуске журнала Caspian Energy".

Он подчеркнул, что послы иностранных государств, аккредитованные в Азербайджанской Республике, во время интервью журналу Caspian Energy особо отмечали экономическое развитие Нахчыванской АР, высказывали свое восхищение тому, какое внимание руководство Нахчывана уделяет альтернативным и возобновляемым источникам энергии, а также внедрению инновационных технологий и развитию туризма.

Послы были впечатлены разнообразием и хорошим качеством товаров, производимых в Нахчыване, а также усилиями, прилагаемыми властями Автономной Республики для развития местной экономики и диверсификации перечня производства региональных продуктов. Они выразили уверенность, что данный процесс продолжительного роста ассортимента промышленных продуктов проходит также и в остальных регионах Азербайджана.

В завершение Тельман Алиев отметил, что данный выпуск журнала Caspian Energy также презентован главам государств и правительств 70 стран мира, главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам.

Поприветствовав гостей, руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров отметил, что социально-экономические реформы, осуществленные в Азербайджане под руководством президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, претворены в жизнь также в Нахчыванской Автономной Республике на высоком уровне. По его словам, в Нахчыванской Автономной Республике достигнуты значительные успехи в социально-экономической, научно-культурной, строительной, промышленной и сельскохозяйственной сферах, а также в сферах туризма, транспорта и коммуникаций, инфраструктуры, армейского строительства, роста производства продукции и повышения уровня благосостояния населения. Он отметил, что благодаря достигнутым успехам обеспечен значительный рост экономического потенциала автономной республики.

"Специальный выпуск журнала Caspian Energy, посвященный Нахчыванской Автономной Республике, повествует о разнообразии и высоком качестве Нахчыванской продукции, а также о мерах, направленных на развитие экономики Автономной Республики. В специальном номере журнала зафиксирован процесс постепенного увеличения ассортиментов промышленной продукции, в том числе схематически отражены успехи во всех сферах экономики, достигнутые в государственном и частном секторах", - сказал Бахтияр Аскеров. Он добавил, что в номере большое место отведено и деятельности потенциальных партнеров, которые могут стать дополнительным толчком для привлечения долгосрочных инвестиций на развитие регионов Азербайджана.

"В то же время номер содержит также статьи и интервью, касающиеся производимой в Нахчыване продукции и услуг. В очередном номере журнала "Caspian Energy" опубликованы аналитические материалы и резюме ведущих экспертов, что, в свою очередь, еще раз свидетельствует о большой значимости специального номера, посвященного Нахчывану, сказал руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров.

На презентации также выступил депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Айдын Мирзазаде, который особо отметил достигнутые на сегодняшний день высокие экономические показатели в Нахчыванской АР. По его словам, все это является результатом политики развития, заложенной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

"Несмотря на географическую отдаленность Нахчывана, он является сердцем Азербайджана", - сказал депутат. Он также отметил неоценимую поддержку Турции и других стран. Депутат Айдын Мирзазаде поздравил Нахчыванскую Автономную Республику с лидерством в инвестиционном рейтинге, пожелав Нахчыванской АР достижения еще больших успехов.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил, что очень важной частью отношений между Азербайджаном и Турцией являются отношения Турции и Нахчывана. "Эти отношения развивались на протяжении долгих лет, и продолжают активно развиваться и сегодня. Мы видим, что Нахчыван находит свое присутствие на турецком рынке, в результате чего развиваются торговые отношения и туристическое сотрудничество", - сказал посол. В завершение посол Эркан Озорал поблагодарил Caspian European Club и Нахчыванскую АР в лице руководителя постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияра Аскерова за предоставленную возможность узнать Нахчыван получше.

Посол Франции в Азербайджане Аурелиа Бушез отметила, что посетила Нахчыван 18-19 октября 2017 года. "Меня приветствовали председатель Верховного совета Нахчыванской Автономной Республики господин Васиф Талыбов и министр экономики Нахчыванской Автономной Республики господин Фамиль Сейидов. Этот визит стал прекрасной возможностью обсудить двусторонние отношения во всех сферах", - сказала она. Посол также отметила динамику развития экономики Нахчывана, о чем свидетельствует действующий бизнес-центр Нахчывана, который она посетила наряду с несколькими местными предприятиями.

Посол Аргентины Карлос Дантес Рива подчеркнул, что ему довелось посетить Нахчыван 3 раза. "Во время моего визита в Нахчыван, моего первого визита в какой-либо регион Азербайджана в качестве посла, я больше всего был тронут сердечным и теплым приемом, который был оказан мне как со стороны властей, так и дружественным народом Нахчывана. Я также поделился с председателем Верховного Меджлиса Нахчывана г-ном Васифом Талыбовым моей глубокой приверженностью укреплению отношений с Нахчываном. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы искренне поздравить всю Нахчыванскую Автономную Республику с достижением вершины инвестиционного рейтинга по версии Caspian Energy", - сказал посол Карлос Дантес Рива.

Чрезвычайный и полномочный посол Индии в Азербайджанской Республике Санджай Рана заявил, что Нахчыванская Автономная Республика занимает высокое положение в экономике Азербайджанской Республики благодаря развитой промышленной инфраструктуре и сельскохозяйственной производственной базе. По его словам, во время его визита в Нахчыван посол стал свидетелем действующих здесь большого числа промышленных предприятий, производящих каменную соль, доломит, цинк, свинец, строительные материалы, мраморные конструкции, пластичные материалы, чугун, цветные металлы и т.д. "В Нахчыване очень хорошо развито производство продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, включая мясо и молочные продукты, мед, вино, консервированные фрукты и соки. Уровень жизни населения также высокий, Нахчыван может похвастаться отличными учебными и медицинскими учреждениями. Транспортная инфраструктура связывает Нахчыван с Ираном, Турцией и Грузией. Ведется дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает Нахчыван высоким потенциалом экспорта", - завершил посол Индии Санджай Рана.

Вице-президент Академии наук Азербайджана академик Иса Габибейли в своей речи подчеркнул значимость проведения мероприятия такого рода после состоявшихся выборов и победы г-на Ильхама Алиева, что в очередной раз подчеркивает успешную политику, реализуемую г-ном президентом по направлению развития всех экономических регионов страны.

Депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльшан Мусаев также отметил, что реформы, проводимые господином президентом, послужили достижению высоких показателей и лидерству Нахчыванской АР в инвестиционном рейтинге.

Чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана Шерзод Файзиев сказал, что ознакомившись с содержанием данного выпуска, издание позволяет читателю составить полную картину об экономическом развитии Нахчыванского региона и читатель, не побывавший в Нахчыване, может получить довольно развернутую информацию об этом регионе. Он также подчеркнул, что сегодня динамично развивается каждый уголок Азербайджана. "Мероприятие, запланированное на 20 июня в Нахчыване еще раз наглядно продемонстрирует темпы развития региона. Уверен, что в будущем Нахчыванская АР сможет добиться еще больших результатов", - завершил посол.

С речью также выступили посол Малайзии Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахман, посол Молдовы Георге Леукэ, а также временный поверенный в делах Испании в Азербайджане Хосе Игнасио, которые отметили, что имеют намерение совершить визит в Нахчыванскую АР в ближайшее время.

Главе постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияру Аскерову был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club за вклад в развитие международных отношений между Нахчыванской АР и иностранными государствами, за продвижение работы и в популяризации инвестиционных возможностей.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.