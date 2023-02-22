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Состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись"

Состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись" В Государственном таможенном комитете состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись".
Бизнес
22 февраля 2023 г. 20:33
Состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись

В Государственном таможенном комитете состоялась презентация услуги ”электронная учетная запись".

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, 22 февраля в Азербайджане состоялась встреча с членами Американской Торговой палаты (AmCham) с целью информирования представителей бизнеса об услуге "электронная учетная запись“, которая была запущена в пилотном варианте.

На встрече, в которой приняли участие члены палаты и сотрудники различных структурных подразделений Государственного таможенного комитета, была продемонстрирована презентация о стратегических целях таможенной службы, применяемых инновациях и проектах, услуге “электронная учетная запись”.

На встрече также были разъяснены правила использования электронной услуги в режиме онлайн и дана информация о преимуществах проекта.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Elektron hesab səhifəsi”nin xidməti barədə təqdimat olub

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