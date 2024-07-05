Состоялась презентация проекта "Инспекция DOST".
Как сообщает Report, презентация состоялась на встрече с предпринимателями, организованной совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана.
В рамках проекта планируется проводить на предприятиях оценку состояния трудовых отношений и человеческих ресурсов, а также различные тренинги и консультации.
Целью проекта является поддержка работодателей в правильном применении трудового законодательства на рабочих местах, установлении трудовых отношений в соответствии с законодательством.