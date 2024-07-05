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Состоялась презентация проекта "Инспекция DOST"

Состоялась презентация проекта "Инспекция DOST" Состоялась презентация проекта "Инспекция DOST".
Бизнес
5 июля 2024 г. 11:45
Состоялась презентация проекта Инспекция DOST

Состоялась презентация проекта "Инспекция DOST".

Как сообщает Report, презентация состоялась на встрече с предпринимателями, организованной совместно Министерством труда и социальной защиты населения и Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

В рамках проекта планируется проводить на предприятиях оценку состояния трудовых отношений и человеческих ресурсов, а также различные тренинги и консультации.

Целью проекта является поддержка работодателей в правильном применении трудового законодательства на рабочих местах, установлении трудовых отношений в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Фото"DOST" müfəttiş layihəsinin təqdimatı olub

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