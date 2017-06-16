Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ В Университете ADA состоялась церемония закрытия первой в Азербайджане менторской программы.

Как сообщает Report, мероприятие организовала организация Human Foundation.

На мероприятии было отмечено, что основная цель программы в том, чтобы студенты под руководством менторов (наставников) были более подготовленными по выбранным специальностям, в том числе были более подготовленными в жизни, смышлеными и способными.

В рамках программы студенты получили возможность набраться практического и профессионального опыта в тех сферах, которые им наиболее интересны.

В ходе проекта для достижения этого опыта студенты в течение 7 недель под руководством 4 менторов прошли различные этапы.

Менторами были представители различных местных и международных компаний, действующих в Азербайджане. Избранные участники получили профессиональные рекомендации и обучения от менторов.

Отметим, что информационную поддержку программе оказало Информационное Агентство Report.