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    Состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2017

    Перед церемонией вручения премии была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В отеле JW Marriott Absheron Baku состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2017 года.

    Как сообщает Report, Azeri Business Award 2017 собрал представителей 100 ведущих компаний, менеджеров высшего звена, специалистов в различных отраслях экономики, иностранных гостей и представителей СМИ. Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный посол Катара в Азербайджане Юсуф Хассен аль-Сааи. Среди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше, посла Греции в Азербайджане Никоса Канеллоса, посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саида Хана Мохманда и др.

    Спонсором мероприятия Azeri Business Award 2017, организованном при информационной поддержке агентства Report, выступил Ambassadori Casino (Грузия, Тбилиси).

    Перед церемонией вручения премии в фойе отеля JW Marriott Absheron Baku была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.

    Отметим также, что в рамках мероприятия был проведен модный показ роскошных нарядов дизайнера женской одежды Дианы Ахадпур.

    Лауреаты премии Azeri Business Award 2017

    Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в Азербайджанской Республике Юсуф Хассен аль-Сааи За вклад в развитие торгово-экономических отношений

    Служба государственного реестра недвижимости при Государственном комитете Азербайджанской Республики по вопросам имущества За активное участие в развитии и расширении спектра электронных услуг

    Gilan Holding Холдинг года

    Diana Ahadpour Бренд одежды года

    HTech Invest За вклад в развитие IT-индустрии Азербайджана

    Анар Ализаде Деловая репутация

    FAB Boya və Kimya Sənayesi Лидер рынка по производству строительных материалов

    Interyer Servis Компания года. Архитектура и строительство

    QAFQAZ Hotels & Resorts Сеть отелей года

    Nabucco A&C Производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий

    M Studio Высокие стандарты качества. Интерьер и дизайн

    Debet Uniform Лидер отрасли. Производство и продажа индивидуальных средств защиты, рабочей и корпоративной одежды

    GeoEngeneering За высокие достижения в области геологии и геофизики

    Oxçuoğlu İnşaat Архитектура и дизайн

    İydə Парфюмерный бренд года

    Kepro Esthetic Clinic За вклад в развитие эстетической медицины

    Yağmur-2 За внедрение передовых технологий и эффективную сервисную поддержку в сфере автоматического полива

    A-Sera Лидер в отрасли строительства теплиц и поставок тепличного оборудования

    Hikmetoglu Transport Компания года. Международные грузоперевозки и логистика

    Şəbəkə Travel За вклад в развитие туристической индустрии

    BADAM Patisserie Ориентированность на потребителя

    KATV1 Компания года. Кабельное телевидение

    Lusso Vita Интерьер-салон года

    Excelsior Hotel & SPA Baku Отель и SPA-комплекс года

    ARB TV Телекомпания года

    Об учредителе и премии:

    Ежемесячный деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 10 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.

    Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.

    Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.

    Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.

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