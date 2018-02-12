Состоялась церемония вручения премии Azeri Business Award 2017

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В отеле JW Marriott Absheron Baku состоялась церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award по итогам 2017 года.
Как сообщает Report, Azeri Business Award 2017 собрал представителей 100 ведущих компаний, менеджеров высшего звена, специалистов в различных отраслях экономики, иностранных гостей и представителей СМИ. Лауреатом персональной премии за вклад в развитие двусторонних отношений между странами стал Чрезвычайный и Полномочный посол Катара в Азербайджане Юсуф Хассен аль-Сааи. Среди гостей присутствовали и другие дипломатические лица, включая посла Франции в Азербайджане Аурелию Буше, посла Греции в Азербайджане Никоса Канеллоса, посла Исламской Республики Пакистан в Азербайджане Саида Хана Мохманда и др.
Спонсором мероприятия Azeri Business Award 2017, организованном при информационной поддержке агентства Report, выступил Ambassadori Casino (Грузия, Тбилиси).
Перед церемонией вручения премии в фойе отеля JW Marriott Absheron Baku была проведена выставка-презентация товаров и услуг организаций, компаний-лауреатов Azeri Business Award.
Отметим также, что в рамках мероприятия был проведен модный показ роскошных нарядов дизайнера женской одежды Дианы Ахадпур.
Лауреаты премии Azeri Business Award 2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Катара в Азербайджанской Республике Юсуф Хассен аль-Сааи За вклад в развитие торгово-экономических отношений
Служба государственного реестра недвижимости при Государственном комитете Азербайджанской Республики по вопросам имущества За активное участие в развитии и расширении спектра электронных услуг
Gilan Holding Холдинг года
Diana Ahadpour Бренд одежды года
HTech Invest За вклад в развитие IT-индустрии Азербайджана
Анар Ализаде Деловая репутация
FAB Boya və Kimya Sənayesi Лидер рынка по производству строительных материалов
Interyer Servis Компания года. Архитектура и строительство
QAFQAZ Hotels & Resorts Сеть отелей года
Nabucco A&C Производство, доставка и монтаж полнокомплектных стальных зданий
M Studio Высокие стандарты качества. Интерьер и дизайн
Debet Uniform Лидер отрасли. Производство и продажа индивидуальных средств защиты, рабочей и корпоративной одежды
GeoEngeneering За высокие достижения в области геологии и геофизики
Oxçuoğlu İnşaat Архитектура и дизайн
İydə Парфюмерный бренд года
Kepro Esthetic Clinic За вклад в развитие эстетической медицины
Yağmur-2 За внедрение передовых технологий и эффективную сервисную поддержку в сфере автоматического полива
A-Sera Лидер в отрасли строительства теплиц и поставок тепличного оборудования
Hikmetoglu Transport Компания года. Международные грузоперевозки и логистика
Şəbəkə Travel За вклад в развитие туристической индустрии
BADAM Patisserie Ориентированность на потребителя
KATV1 Компания года. Кабельное телевидение
Lusso Vita Интерьер-салон года
Excelsior Hotel & SPA Baku Отель и SPA-комплекс года
ARB TV Телекомпания года
Об учредителе и премии:
Ежемесячный деловой журнал Business Time, выступающий учредителем премии Azeri Business Award, успешно функционирует в Азербайджане на протяжении 10 лет. Данный журнал является ведущим периодическим изданием Азербайджана в области экономики и бизнеса.
Business Time оказывает содействие национальному бизнесу в поиске и эффективном применении современных, гибких и обеспечивающих конкурентоспособность компании управленческих решений и посвящает читателей в актуальные и злободневные процессы, происходящие в экономике страны, посредством публикаций аналитических и информационных материалов с привлечением ведущих экспертов в своей области.
Церемония вручения Национальной премии в области бизнеса Azeri Business Award, учрежденная в 2009 году, является одним из самых престижных мероприятий Азербайджана в сфере бизнеса. Она ставит в пример лучшие организации и компании, создает новый имидж национального бизнеса, а также продвигает новые стандарты деловой этики в стране.
Премия присуждается наиболее ярким и динамичным участникам азербайджанского рынка, которые формируют новый облик национального бизнеса. Главным фактором в определении победителей являются темпы роста деятельности номинанта.
News DepartmentАвтор новости
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