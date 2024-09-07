Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

10 сентября пройдет очередное заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в формате видеоконференции.

10 сентября пройдет очередное заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, на встрече с участием представителей соответствующих государственных структур будут обсуждаться итоги работы за первое полугодие 2024 года и дальнейшие шаги.

Также ожидаются выступления по ключевым вопросам в соответствии с утвержденным планом действий рабочей группы на 2024 год.