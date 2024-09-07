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Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям 10 сентября пройдет очередное заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в формате видеоконференции.
Бизнес
7 сентября 2024 г. 11:46
Состоится заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям

10 сентября пройдет очередное заседание рабочей группы по эффективному управлению и макроэкономическим показателям Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам в формате видеоконференции.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, на встрече с участием представителей соответствующих государственных структур будут обсуждаться итоги работы за первое полугодие 2024 года и дальнейшие шаги.

Также ожидаются выступления по ключевым вопросам в соответствии с утвержденным планом действий рабочей группы на 2024 год.

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Версия на английском языке Working Group on Effective Management and Macroeconomic Indicators to have its next meeting soon
Версия на азербайджанском языке “Effektiv idarəetmə və makroiqtisadi göstəricilər” işçi qrupunun iclası olacaq

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