Предпринимателей проинформируют об новых таможенных процедурах для доставляемых на переработку товаров

При содействии министерства экономики, Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) 7 июня состоится встреча с предпринимателями.

При содействии министерства экономики, Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) 7 июня состоится встреча с предпринимателями.

Об этом Report сообщили в AZPROMO.

По информации, встреча организуется для информирования об изменениях в "Правила специальных таможенных процедур для товаров для внутренней переработки", внесенных решением Кабмина Азербайджана от 10 апреля 2023 года, документах, необходимых при обращении за разрешением на использование подобной таможенной процедуры, и в целом об этих правилах для расширения круга лиц, которые могут воспользоваться этой процедурой.