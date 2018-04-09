Состоится презентация журнала Caspian Energy, посвященного Нахчывану

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Caspian Energy International Media Group и Caspian European Club совместно с постоянным представительством Нахчыванской Автономной Республики в Баку проведут презентацию специального выпуска журнала Caspian Energy, посвященного результатам ежегодного инвестиционного рейтинга экономических регионов Азербайджана, лидером которого объявленf Нахчыванская АР".

Об этом сообщил Report первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

По его словам, презентация журнала состоится 17 апреля.

Он отметил, что на презентации примeт участие руководитель постоянного представительства Нахчыванской Автономной Республики в Баку Бахтияр Аскеров, главы дипломатических миссий в Азербайджане, а также члены правления и компании-члены Caspian European Club.

"В данном рейтинге регионы ранжируются по 18 параметрам, разбитым на шесть групп - социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство", - сказал он.

Тельман Алиев добавил, что данный выпуск журнала Caspian Energy также будет презентован главам государств и правительств 70 стран мира, главам государственных и транснациональных компаний, международным финансовым институтам и ведущим аналитическим центрам, инвестиционным компаниям и рейтинговым агентствам.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.