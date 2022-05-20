Состоится очередное заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам

Следующее заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам запланировано на 24 мая в формате видеоконференции.

Следующее заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам запланировано на 24 мая в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На заседании планируется обсудить вопросы, возникающие в ходе реализации соответствующих пунктов Плана действий на 2022 год, а также обменяться мнениями о мерах по содействию экспортно-импортным операциям страны, а также по совершенствованию внешнеторгового законодательства.

В обсуждениях примут участие должностные лица различных госучреждений, торгово-промышленных палат и других ведомств.

Заинтересованные лица могут подать онлайн-заявку на участие на сайте www.azranking.az.