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Состоится очередное заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам

Состоится очередное заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам Следующее заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам запланировано на 24 мая в формате видеоконференции.
Бизнес
20 мая 2022 г. 11:23
Состоится очередное заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам

Следующее заседание рабочей группы по внешней торговле и торговым тарифам Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам запланировано на 24 мая в формате видеоконференции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана.

На заседании планируется обсудить вопросы, возникающие в ходе реализации соответствующих пунктов Плана действий на 2022 год, а также обменяться мнениями о мерах по содействию экспортно-импортным операциям страны, а также по совершенствованию внешнеторгового законодательства.

В обсуждениях примут участие должностные лица различных госучреждений, торгово-промышленных палат и других ведомств.

Заинтересованные лица могут подать онлайн-заявку на участие на сайте www.azranking.az.

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Версия на азербайджанском языке Xarici ticarət və ticarət tarifləri üzrə işçi qrupunun növbəti iclası keçiriləcək

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