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Состоится очередное заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре

Состоится очередное заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Следующее заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам планируется провести 29 октября 2021 года в 15:00.
Бизнес
26 октября 2021 г. 15:01
Состоится очередное заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре

Следующее заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам планируется провести 29 октября 2021 года в 15:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Ожидается, что на заседании будут заслушаны отчеты о выполнении соответствующих пунктов Плана действий на 2021 год, обсуждены состояния реализации мер, принятых на предыдущих заседаниях рабочей группы, и проект Плана действий на следующий год.

Желающие подать предложение по указанной сфере деятельности или принять участие в заседании рабочей группы могут обращаться, посетив раздел "Онлайн-обращение" на сайте https://azranking.az.

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Версия на азербайджанском языке “Fiziki infrastruktur” işçi qrupunun növbəti iclası keçiriləcək

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