Состоится очередное заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре

Следующее заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам планируется провести 29 октября 2021 года в 15:00.

Следующее заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам планируется провести 29 октября 2021 года в 15:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

Ожидается, что на заседании будут заслушаны отчеты о выполнении соответствующих пунктов Плана действий на 2021 год, обсуждены состояния реализации мер, принятых на предыдущих заседаниях рабочей группы, и проект Плана действий на следующий год.