Состоится очередное заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре

Следующее заседание Рабочей группы по физической инфраструктуре Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам планируется провести 29 октября 2021 года в 15:00.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.
Ожидается, что на заседании будут заслушаны отчеты о выполнении соответствующих пунктов Плана действий на 2021 год, обсуждены состояния реализации мер, принятых на предыдущих заседаниях рабочей группы, и проект Плана действий на следующий год.
Желающие подать предложение по указанной сфере деятельности или принять участие в заседании рабочей группы могут обращаться, посетив раздел "Онлайн-обращение" на сайте