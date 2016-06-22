Состоится бизнес-форум с участием предпринимателей Нахчывана и Ирана

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 11-12 июля в Нахчыване состоится бизнес-форум между предпринимателями Нахчывана и Ирана. Об этом Report сообщил генконсул Ирана в Нахчыване Мансур Айром (Mansour Airom).

По его словам, на форуме от иранской стороны будут участвовать до 40 бизнесменов из иранских провинций Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, представляющих различные сферы деятельности.

Генконсул также не исключил участия на бизнес-форуме официальных лиц Ирана.