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    Состоится бизнес-форум с участием предпринимателей Нахчывана и Ирана

    Hа форуме от иранской стороны будут участвовать до 40 бизнесменов

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ 11-12 июля в Нахчыване состоится бизнес-форум между предпринимателями Нахчывана и Ирана. Об этом Report сообщил генконсул Ирана в Нахчыване Мансур Айром (Mansour Airom).

    По его словам, на форуме от иранской стороны будут участвовать до 40 бизнесменов из иранских провинций Западный Азербайджан и Восточный Азербайджан, представляющих различные сферы деятельности.

    Генконсул также не исключил участия на бизнес-форуме официальных лиц Ирана.

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