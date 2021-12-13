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Состоится азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум

Состоится азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум Состоится азербайджано-турецко-грузинский бизнес форум Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава 13-14 декабря будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.
Бизнес
13 декабря 2021 г. 14:30
Состоится азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум

13-14 декабря министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

В рамках двухдневного визита Н.Турнава проведет встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром торговли Турции Мехметом Мушем. Все три министра примут участие в церемонии открытия трехстороннего бизнес-форума в Баку.

Запланировано подписание меморандума между торгово-промышленными палатами Грузии, Азербайджана и Турции.

Н.Турнава во время визита также встретится с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

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Версия на английском языке Baku to host Azerbaijan-Turkey-Georgia business forum
Версия на азербайджанском языке Bakıda Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan biznes forumu keçiriləcək

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