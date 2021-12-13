Состоится азербайджано-турецко-грузинский бизнес-форум

13-14 декабря министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом.
Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в информации Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
В рамках двухдневного визита Н.Турнава проведет встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром торговли Турции Мехметом Мушем. Все три министра примут участие в церемонии открытия трехстороннего бизнес-форума в Баку.
Запланировано подписание меморандума между торгово-промышленными палатами Грузии, Азербайджана и Турции.
Н.Турнава во время визита также встретится с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.