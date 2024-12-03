Состоится аукцион земельных участков Имишли и Билясувара

В Бейлаганском и Джалилабадском районах состоится аукцион земельных участков, расположенных в Имишлинском и Билясуварском районах.

В Бейлаганском и Джалилабадском районах состоится аукцион земельных участков, расположенных в Имишлинском и Билясуварском районах.

Как сообщает муганское бюро Report , муниципалитет Аранлы Имишлинского района выставит на торги земельный участок площадью 1,25 гектара для производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, Самедабадский сельский муниципалитет Билясуварского района выставит земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции площадью 8,59 гектара и 3,02 гектара на конкурс, а земельные участки площадью 5,8 гектара, 3,84 гектара и 3,79 гектара - на аукцион.

Отметим, что аукцион земельных участков Имишлинского района 18 декабря состоится в Бейлаганском территориальном отделении Государственной службы по вопросам имущества, а конкурс и аукцион земельных участков Билясуварского района - в Джалилабадском.