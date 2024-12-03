Состоится аукцион земельных участков Имишли и Билясувара

В Бейлаганском и Джалилабадском районах состоится аукцион земельных участков, расположенных в Имишлинском и Билясуварском районах.
Как сообщает муганское бюро
Кроме того, Самедабадский сельский муниципалитет Билясуварского района выставит земельные участки для производства сельскохозяйственной продукции площадью 8,59 гектара и 3,02 гектара на конкурс, а земельные участки площадью 5,8 гектара, 3,84 гектара и 3,79 гектара - на аукцион.
Отметим, что аукцион земельных участков Имишлинского района 18 декабря состоится в Бейлаганском территориальном отделении Государственной службы по вопросам имущества, а конкурс и аукцион земельных участков Билясуварского района - в Джалилабадском.