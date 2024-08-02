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Состоится 3-й бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Персидского залива

Состоится 3-й бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Персидского залива В сентябре этого года в Баку состоится 3-й бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Бизнес
2 августа 2024 г. 10:01
Состоится 3-й бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества стран Персидского залива

В сентябре этого года в Баку состоится 3-й бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ООО "Строительно-снабженческое объединение" при министерстве экономики.

Ожидается, что на мероприятие приедут гости из Манамы, Дохи, Абу-Даби, Кувейта и Эр-Рияда.

Будет организовано посещение гостями достопримечательностей Баку, в том числе Девичьей башни, Дворца Ширваншахов, Национального музея ковра, Центра Гейдара Алиева, а также регионов страны.

Напомним, что первый бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива состоялся в 2017 году.

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Версия на английском языке Baku to host 3rd Azerbaijan-Gulf Business Forum
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası arasında 3-cü biznes-forum keçiriləcək

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