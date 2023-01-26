Составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту

В рамках сотрудничества Центра анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики и платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума составлена дорожная карта для разработки Национальной стр

В рамках сотрудничества Центра анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики и платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту.

Как сообщили Report в министерстве, документ был обсужден на вчерашнем заседании рабочей группы по технологиям IV промышленной революции.

В ходе заседания также были обсуждены работы по разработке Национальной стратегии по искусственному интеллекту.

В мероприятии с презентациями выступили руководитель платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума Юбер Хелоп, представитель офиса цифровой трансформации Турции Мерве Айюджа Кызрак и руководитель отдела Pasha Bank Илькер Куртулуш.