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Составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту

Составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту В рамках сотрудничества Центра анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики и платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума составлена дорожная карта для разработки Национальной стр
Бизнес
26 января 2023 г. 16:36
Составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту

В рамках сотрудничества Центра анализа и координации IV промышленной революции при министерстве экономики и платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума составлена дорожная карта для разработки Национальной стратегии по искусственному интеллекту.

Как сообщили Report в министерстве, документ был обсужден на вчерашнем заседании рабочей группы по технологиям IV промышленной революции.

В ходе заседания также были обсуждены работы по разработке Национальной стратегии по искусственному интеллекту.

В мероприятии с презентациями выступили руководитель платформы искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума Юбер Хелоп, представитель офиса цифровой трансформации Турции Мерве Айюджа Кызрак и руководитель отдела Pasha Bank Илькер Куртулуш.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSüni intellekt üzrə Milli Strategiya üçün Yol Xəritəsi tərtib edilib

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