​Составлен рейтинг азербайджанских компаний-экспортеров

Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в январе-апреле возглавило список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на майский "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ОАО "Азерэнержи", ООО "Азералюминиум", ЗАО AzerGold, ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ТЭС Азербайджан, Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", Государственная служба энергетики Нахчывана и ООО "ASK Şüşə".

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО SOCAR Polymer, местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Land Lojistic, ООО Sun Food, ООО STDC, ООО "Агровест", ООО NaturalFruit, ООО Baku Steel Company и ООО P-Aqro.