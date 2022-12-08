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Составлен рейтинг богатейших в мире семей

Составлен рейтинг богатейших в мире семей Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире.
Бизнес
8 декабря 2022 г. 11:01
Составлен рейтинг богатейших в мире семей

Семья президента Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна признана богатейшей в мире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг газета The Times.

Отмечается, что основу ее богатства составляют доходы от торговли энергоресурсами, а также грамотная инвестиционная политика, в том числе вкладывание средств в различные компании и рынки недвижимости.

По данным агентства Bloomberg, состояние Аль Нахайянов оценивается примерно в 300 млрд долларов.

Семье из Абу-Даби принадлежит компания Royal Group, в которой работают более 27 тыс. человек, задействованных в различных сферах - от финансов до робототехники. Семейству принадлежат доли в английском футбольном клубе "Манчестер Сити", компании Илона Маска SpaceX и модном доме певицы Рианны Savage x Fenty.

На второй строчке рейтинга расположилась американская семья Уолтон, владельцы сети магазинов Walmart, чье состояние оценивается в 224,5 млрд долларов. В пятерку также вошли семья Марс (160 млрд долларов), основатели одноименной кондитерской компании, семья Кох (128,8 млрд долларов), управляющая промышленным конгломератом Koch Industries, и королевская семья Саудовской Аравии (105 млрд долларов).

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Версия на английском языке Richest families worldwide, who are they?

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