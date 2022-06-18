Сооснователь Google разводится с супругой

Соучредитель Google и шестой самый богатый человек в мире Сергей Брин разводится с женой Николь Шанахан.

Соучредитель Google и шестой самый богатый человек в мире Сергей Брин разводится с женой Николь Шанахан.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает PEOPLE.

Согласно судебным документам, 48-летний бизнесмен с состоянием в 94 млрд долларов США (по данным Bloomberg), подал заявление о расторжении брака с Шанахан еще в начале января.

В качестве причины развода названы "непреодолимые разногласия".

"Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным арбитражем в соответствии с письменным соглашением между сторонами", - говорится в иске.

Кроме того, Брин просит о совместной опеке над их 2-летней дочерью.

Как сообщает Business Insider, Брин и Шанахан наняли частного "временного судью для ведения дела. Это позволит паре ускорить процесс развода. Это также обеспечит более высокий уровень конфиденциальности, а в документах подчеркивается стремление супругов к конфиденциальности при рассмотрении дела о разводе.