О нас

Сооснователь Google разводится с супругой

Сооснователь Google разводится с супругой Соучредитель Google и шестой самый богатый человек в мире Сергей Брин разводится с женой Николь Шанахан.
Бизнес
18 июня 2022 г. 21:45
Сооснователь Google разводится с супругой

Соучредитель Google и шестой самый богатый человек в мире Сергей Брин разводится с женой Николь Шанахан.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает PEOPLE.

Согласно судебным документам, 48-летний бизнесмен с состоянием в 94 млрд долларов США (по данным Bloomberg), подал заявление о расторжении брака с Шанахан еще в начале января.

В качестве причины развода названы "непреодолимые разногласия".

"Все вопросы, касающиеся имущественных прав или обязанностей сторон, будут решаться конфиденциальным арбитражем в соответствии с письменным соглашением между сторонами", - говорится в иске.

Кроме того, Брин просит о совместной опеке над их 2-летней дочерью.

Как сообщает Business Insider, Брин и Шанахан наняли частного "временного судью для ведения дела. Это позволит паре ускорить процесс развода. Это также обеспечит более высокий уровень конфиденциальности, а в документах подчеркивается стремление супругов к конфиденциальности при рассмотрении дела о разводе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
В Азербайджане обнародованы результаты вступительных экзаменов по I и IV группам специальностей
17 июня 2022 г. 18:32
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС
17 июня 2022 г. 14:51
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13
Президент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на IX Глобальном Бакинском форуме
16 июня 2022 г. 23:25
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
Тадич: Сербия может посодействовать примирению сторон в постконфликтный период
16 июня 2022 г. 16:53
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi