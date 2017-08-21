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    Солнечное затмение будет стоить американским компаниям около 694 миллиона долларов

    За 20 минут солнечного затмения работа повсеместно будет приостановлена

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Сегодняшнее солнечное затмение будет стоить американским компаниям около 694 миллиона долларов.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Рейтерс.

    В информации говорится, что за 20 минут солнечного затмения, которое состоится позднее 21 августа, компании США потеряют около 694 миллиона долларов. Работа повсеместно будет приостановлена, так как все захотят понаблюдать за редким природным явлением. Во время затмения находиться на работе будут 87 миллионов человек. Однако это не отразится на каких-либо макроэкономических данных страны. Поскольку по сравнению с суммой заработной платы, выплачиваемой сотруднику в течение года, сумма выплачиваемая за 20-минутный простой очень мала.

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