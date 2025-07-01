Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта

Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта

По состоянию на 1 января текущего года акционерами Бакинского Говсанского международного морского порта являлись 429 юридических и физических лиц, за 2024 год их число сократилось на 3 или на 0,7% меньше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет порта.

Основным акционером предприятия является ООО "LOTOS-S" с долей 96,0297%, а число физических лиц-акционеров сократилось с 431 до 428.

Напомним, что Говсанский международный морской порт создан в 2003 году. Его уставный капитал составляет 2 млн 966,434 тыс. манатов.