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Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта

Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта
Бизнес
1 июля 2025 г. 09:12
Сократилось число акционеров Бакинского Говсанского международного морского порта

По состоянию на 1 января текущего года акционерами Бакинского Говсанского международного морского порта являлись 429 юридических и физических лиц, за 2024 год их число сократилось на 3 или на 0,7% меньше.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет порта.

Основным акционером предприятия является ООО "LOTOS-S" с долей 96,0297%, а число физических лиц-акционеров сократилось с 431 до 428.

Напомним, что Говсанский международный морской порт создан в 2003 году. Его уставный капитал составляет 2 млн 966,434 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Hövsan Beynəlxalq Dəniz Limanı”nın səhmdarlarının sayı azalıb

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