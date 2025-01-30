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SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд

SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд Японская SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в размере $15-25 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT.
Бизнес
30 января 2025 г. 12:50
SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в OpenAI на сумму $15-25 млрд

Японская SoftBank Group ведет переговоры об инвестициях в размере $15-25 млрд в OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Financial Times.

Инвестиции углубят сотрудничество двух компаний, которые уже планируют крупный проект в сфере ИИ-инфраструктуры.

На прошлой неделе OpenAI, SoftBank, а также Oracle Corp. и госинвесткомпания ОАЭ MGX объявили о создании СП, получившего название Stargate. Предполагается, что Stargate в следующие четыре года вложит $500 млрд в строительство дата-центров в США для OpenAI.

SoftBank планирует инвестиции напрямую в OpenAI в дополнение к своим обязательствам (более $15 млрд) в рамках проекта Stargate, отмечают источники FT. "Переговоры идут, и сумма, которую SoftBank может инвестировать в капитал OpenAI, окончательно не определена", - сказал один из источников.

Разработчик ChatGPT также обязался инвестировать $15 млрд в Stargate. Вложения японской компании в его капитал могут быть использованы для покрытия этих расходов, отмечают источники.

Инвестиции в $15 млрд и больше сделают SoftBank крупнейшим инвестором OpenAI. Совокупный объем вложений Microsoft Corp. составил порядка $14 млрд.

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