О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR вновь лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе

SOCAR вновь лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК)
Бизнес
3 ноября 2020 г. 13:05
SOCAR вновь лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", ТЭС "Азербайджан", Госслужба энергетики Нахчыванской АР и ООО Kaspian Drilinq Kompani Limited.

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО SOCAR Polymer, ООО Land Lojistic, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Sun Food, ООО Global Trade Group, ООО Fruit Store, ООО Baku Steel Company, ООО Fruit City Group, и ООО P-Aqro.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qeyri-neft sektoru üzrə ixracda aparıcı şirkətlərin adları açıqlanıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi