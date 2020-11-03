SOCAR вновь лидирует по экспортным операциям в ненефтяном секторе

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК)

Управление маркетинга и экономических операций (УМЭО) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) возглавило список госпредприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В список государственных предприятий, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, вошли также ЗАО AzerGold, ООО "Азералюминиум", ОАО "Азерэнержи", ООО "Аграрно-промышленный комплекс Азерпамбыг", ЗАО "Азербайджанские авиалинии", Аграрно-промышленный комплекс "Азертютюн", ТЭС "Азербайджан", Госслужба энергетики Нахчыванской АР и ООО Kaspian Drilinq Kompani Limited.

В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО SOCAR Polymer, ООО Land Lojistic, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Sun Food, ООО Global Trade Group, ООО Fruit Store, ООО Baku Steel Company, ООО Fruit City Group, и ООО P-Aqro.