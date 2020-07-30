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SOCAR Polymer возглавил рейтинг негосударственных экспортеров

SOCAR Polymer возглавил рейтинг негосударственных экспортеров Опубликован рейтинг негосударственных экспортеров Азербайджана за январь-июнь текущего года
Бизнес
30 июля 2020 г. 16:58
SOCAR Polymer возглавил рейтинг негосударственных экспортеров

Опубликован рейтинг негосударственных экспортеров Азербайджана за январь-июнь текущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта", опубликованном Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Лидером рейтинга стал SOCAR Polymer. В первую десятку в списке частных компаний-экспортеров ненефтяного сектора вошли ООО Land Lojistic, местное представительство Azerbaijan International Mining Company, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО Fruit Store, Global Trade Group, ООО Sun Food, ООО Aqrovest, Azagroeksport 2017 и ООО Baku Steel Company.

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Версия на азербайджанском языке “Socar Polymer” bu ilin ilk yarısında Azərbaycanın əsas qeyri-dövlət ixracatçısı olub

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