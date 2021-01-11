О нас
Report Georgia
Аудио новости

SOCAR изменил критерий выплаты стипендии азербайджанским студентам в Грузии

SOCAR изменил критерий выплаты стипендии азербайджанским студентам в Грузии SOCAR будет оплачивать обучение соотечественников, обучающихся в Грузии, в соответствии с новым критерием
Бизнес
11 января 2021 г. 17:26
SOCAR изменил критерий выплаты стипендии азербайджанским студентам в Грузии

С этого года представительство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии будет оплачивать обучение соотечественников, обучающихся в этой стране, в соответствии с новым критерием.

Как сообщает Report, в 2020-2021 учебном году для получения стипендии студентам потребуется набрать не менее 61 балла.

Напомним, что SOCAR с 2008-2009 учебного года оплачивает обучение в вузах Грузии наших соотечественников, окончивших азербайджаноязычные общественные школы в Грузии и сдавших экзамен на азербайджанском языке.

Предлагаем подготовленный Baku Tv сюжет:

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке SOCAR Gürcüstandakı soydaşlarımızın təhsil haqqını yeni meyarla ödəyəcək

Новости партнеров

Самое важное

Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
Путин: Соглашение по Карабаху последовательно реализуется
11 января 2021 г. 15:23
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
В Москве началась встреча лидеров Азербайджана, России и Армении
11 января 2021 г. 15:03
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
Начался прием документов на сверхсрочную действительную военную службу
11 января 2021 г. 14:26
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
На выходных с постов было возвращено 3 521 транспортное средство
11 января 2021 г. 13:16
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
Минобороны обратилось к уволенным с военной службы по мобилизации
11 января 2021 г. 13:00
Президент Ильхам Алиев прибыл в Москву
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл в Москву
11 января 2021 г. 12:57
В шаге от границы с Арменией 
ФотоВ шаге от границы с Арменией 
9 января 2021 г. 12:47
Министр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
ФотоМинистр обороны Азербайджана посетил освобожденные территории
9 января 2021 г. 12:10
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
Госкомитет: Непланирующие возвращаться потеряют статус вынужденного переселенца
8 января 2021 г. 15:11
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
Госкомитет передал на баланс Минтруда 4 700 квартир для семей шехидов
8 января 2021 г. 12:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi