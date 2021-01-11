SOCAR изменил критерий выплаты стипендии азербайджанским студентам в Грузии

SOCAR будет оплачивать обучение соотечественников, обучающихся в Грузии, в соответствии с новым критерием

С этого года представительство Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Грузии будет оплачивать обучение соотечественников, обучающихся в этой стране, в соответствии с новым критерием.

Как сообщает Report, в 2020-2021 учебном году для получения стипендии студентам потребуется набрать не менее 61 балла.

Напомним, что SOCAR с 2008-2009 учебного года оплачивает обучение в вузах Грузии наших соотечественников, окончивших азербайджаноязычные общественные школы в Грузии и сдавших экзамен на азербайджанском языке.

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