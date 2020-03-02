SOCAR и "Белнефтехим" укрепили двусторонние отношения - ФОТО

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

"Беларусь заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставку азербайджанской нефти. Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь. Полагаю, что такое сотрудничество будет интересно и компании SOCAR", - сказал Сергей Румас.

Глава правительства напомнил, что у Беларуси с SOCAR большая история работы на нефтяном рынке. Республика покупала у этой компании нефть в 2011 и 2016 годах, азербайджанская сторона покупает белорусские нефтепродукты.

"Не секрет, что Беларусь работает над диверсификацией поставок нефти, до этого мы всю нефть покупали у Российской Федерации. Но условия продолжения налогового маневра к 2024 году нефть для Беларусь будет рыночной. Конечно, без альтернативных поставок нефти сегодня нельзя говорить об энергетической безопасности Беларуси, - подчеркнул Сергей Румас. - Поэтому по данному направлению мы хотим искать надежных партнеров, с которыми можно заключить долгосрочные контракты. Как показывает практика работы, SOCAR как раз может быть таким надежным партнером".

При этом премьер-министр отметил, что белорусская сторона не исключает поставки нефти из РФ. "Мы не собираемся на данном этапе полностью исключить поставки российской нефти, а просто обязаны диверсифицировать их до определенного уровня", - пояснил он.

Кроме того, специалисты компании SOCAR сейчас выполняют строительно-монтажные работы на Мозырском НПЗ. "С удовлетворением хочу сказать, что отзывы от руководства "Белнефтехима", Мозырского НПЗ очень положительные, действительно, ваши специалисты очень качественно делают эту сложную работу", - сказал Сергей Румас.

По его словам, с учетом большого опыта SOCAR в строительной сфере и работы на Мозырском НПЗ белорусская сторона заинтересована в присутствии высококвалифицированных трудовых ресурсов азербайджанской компании на строительстве других крупных инвестиционных проектов в Беларуси.

Глава правительства выразил надежду, что сегодняшняя встреча будет очередным шагом к укреплению двусторонних отношений в нефтяной отрасли между SOCAR и концерном "Белнефтехим".

На встрече в правительстве также присутствуют курирующий нефтяную отрасль вице-премьер Игорь Ляшенко и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.