SOCAR-Dalğıc и АЖД вошли в топ-10 среди госпредприятий по экспорту ненефтяной продукции

11:09

В январе-июне текущего года лидерство по ненефтяному экспорту среди государственных предприятий Азербайджана сохранило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) - $211,6 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Далее в рейтинге расположились: ООО SOCAR Polymer ($129 млн), ЗАО AzerGold ($100,3 млн), ООО "Азералюминиум" ($67 млн), Управление по экспорту газа SOCAR ($34,5 млн), ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ($19,4 млн), ООО SOCAR-Dalğıc ($1,9 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД, $1,5 млн), ООО "Завод минеральных вод "Истису" ($562,4 тыс.) и Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики ($423,1 тыс.).