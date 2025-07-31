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SOCAR-Dalğıc и АЖД вошли в топ-10 среди госпредприятий по экспорту ненефтяной продукции

SOCAR-Dalğıc и АЖД вошли в топ-10 среди госпредприятий по экспорту ненефтяной продукции 11:09
Бизнес
31 июля 2025 г. 11:40
SOCAR-Dalğıc и АЖД вошли в топ-10 среди госпредприятий по экспорту ненефтяной продукции

В январе-июне текущего года лидерство по ненефтяному экспорту среди государственных предприятий Азербайджана сохранило Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании (SOCAR) - $211,6 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Далее в рейтинге расположились: ООО SOCAR Polymer ($129 млн), ЗАО AzerGold ($100,3 млн), ООО "Азералюминиум" ($67 млн), Управление по экспорту газа SOCAR ($34,5 млн), ООО Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi ($19,4 млн), ООО SOCAR-Dalğıc ($1,9 млн), ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД, $1,5 млн), ООО "Завод минеральных вод "Истису" ($562,4 тыс.) и Государственная энергетическая служба Нахчыванской Автономной Республики ($423,1 тыс.).

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Версия на английском языке SOCAR-Dalğıc, Azerbaijan Railways rank among top 10 state-owned enterprises for non-oil exports
Версия на азербайджанском языке "SOCAR-Dalğıc" və ADY dövlət müəssisələri arasında qeyri-neft-qaz ixracı üzrə top10-a daxil olub

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